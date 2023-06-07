خلافا للتوقعات.. بنك كندا المركزي يرفع سعر الفائدة الرئيسية

أعلن بنك كندا المركزي يوم الأربعاء زيادة سعر الفائدة الرئيسية على خلاف التوقعات، مشيرا إلى أن النمو المفرط للاقتصاد أحد أسباب زيادة الفائدة.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن لجنة السياسة النقدية برئاسة تيف ماكليم محافظ البنك المركزي، قررت زيادة الفائدة الرئيسية إلى 4.75% وهو أعلى مستوى لها منذ 2001، مشيرة إلى أن محللا واحدا من بين 5 محللين استطلعت رأيهم هو الذي توقع هذه الخطوة.

وقال البنك المركزي في بيان "بشكل عام الطلب المفرط في الاقتصاد يبدو أنه سيظل لفترة أطول من التوقعات".

وارتفع العائد على السندات الكندية ذات العامين عقب إعلان زيادة أسعار الفائدة ليصل إلى 4.571 وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2007، وارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي إلى 1.3347 دولار كندي لكل دولار أمريكي.

وذكر البنك المركزي الكندي أن السياسة النقدية ليست متشددة بما يكفي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وإعادة معدل التضخم إلى مستوى 2% المستهدف، مشيرا إلى تراكم الأدلة التي تشمل نمو إجمالي الناتج المحلي بأكثر من التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي وارتفاع معدل التضخم وازدهار نشاط قطاع الإسكان.

وجاءت خطوة البنك المركزي الكندي بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي الأسترالي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، وهي الزيادة الثانية عشرة على التوالي ليصل إلى 4.1%، محذرا من ارتفاعات محتملة أخرى، بعد وصول معدل التضخم السنوي في البلاد إلى أعلى من المتوقع ليسجل 6.8% في الربع الأول من العام الحالي.

المصدر: د ب أ + "بلومبيرغ"