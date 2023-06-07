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لجنة بورصة "ناسداك" تقرر إلغاء أسهم شركة "أوزون"

مال وأعمال

لجنة بورصة
Tass
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أعلنت لجنة الاستماع في بورصة "ناسداك" الأمريكية قرارها النهائي بالحفاظ على قرار إدارة البورصة إلغاء الأوراق المالية "أسهم" شركة "أوزون" للتجزئة عبر الإنترنت.

وأفادت شركة "أوزون" في بيان رسمي، بأنها تعتزم الطعن للمرة الثانية في قرار إدارة البورصة بهذا الصدد في غضون أسبوعين.

وأوضحت الشركة في بياناتها " يحق لنا الطعن في قرار الشطب مرة أخرى، وفي غضون الأسبوعين المقبلين سنستأنف أمام محكمة الاستئناف التالية - مجلس ناسداك للإدراج ومراجعة جلسات الاستماع - مع طلب إعادة النظر في القرار ".

وأكدت الشركة أن قرار اللجنة لا يؤثر على إدراج الشركة في بورصة موسكو، وكذلك أنشطتها التشغيلية أو استقرارها المالي.

وتلقت الشركة رد لجنة "ناسداك" على استئنافها أمس الثلاثاء الـ6 من يونيو، حيث أيدت اللجنة قرار الإلغاء الصادر عن إدارة البورصة.

وأعلنت إدارة بورصة "ناسداك" في شهر مارس الماضي أنها أخطرت شركات Ozon و Yandex و Headhunter و Qiwi بالشطب الوشيك لأوراقها المالية، وفي وقت لاحق استأنفت جميعها هذا القرار.

وأعلنت بورصة نيويورك بدورها أنها اتخذت قرارا مماثلا بشأن الأوراق المالية لخدمة البحث عن العقارات عبر الإنترنت Cian.

المصدر: تاس

 

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