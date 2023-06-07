وسط احتمالات رفع سعر الفائدة.. الدولار يسجل تراجعا

سجل الدولار اليوم الأربعاء تراجعا وسط احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، بينما ارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى في 3 أسابيع مواصلا مكاسبه في أعقاب زيادة سعر الفائدة والتشديد النقدي من جانب البنك المركزي، مسجلا ذروة عند 0.6690 دولار في بداية التعاملات الآسيوية.

ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ربع نقطة لأعلى مستوى في 11 عاما أمس الثلاثاء.

وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "معدل النقد الآن هو 4.1٪ ، وهو ما نعتقد أنه يقع في منطقة شديدة التقييد، وهذا يعني بوضوح أن خطر الهبوط الحاد في الاقتصاد الأسترالي قد زاد".

وتتوقع أسواق المال على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل، ومع ذلك يتوقع البعض أن يستأنف رفع الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وتقوم الأسواق المالية بتسعير احتمال بنسبة 19٪ تقريبا أن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، مقارنة بفرصة تزيد عن 60٪ قبل أسبوع، وفقًا لأداة CME FedWatch.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 0.05% إلى 1.2429 دولار، كما زاد الين الياباني 0.2% تقريباً إلى 139.32 مقابل الدولار.

وتراجع اليورو 0.08% إلى 1.0685 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.08% إلى 104.16.

المصدر: "رويترز" + وكالات