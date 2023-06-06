المركزي الأسترالي يرفع سعر الفائدة ويحذر الأسواق من خطوة مماثلة

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) سعر الفائدة القياسي، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية عشرة على التوالي إلى 4.1 بالمائة، محذرا من ارتفاعات محتملة أخرى.

وعزز بنك الاحتياطي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه الشهري الأخير، وجاء ذلك بعد معدل تضخم سنوي أعلى من المتوقع بلغ 6.8 بالمائة في الربع من يناير إلى مارس من هذا العام.

وقال محافظ البنك فيليب لوي في بيان، إن "الأمر سيستغرق وقتا حتى انخفاض وتيرة التضخم إلى النطاق المستهدف ما بين 2 إلى 3 بالمائة"، وأضاف أن "هذه الزيادة الإضافية في أسعار الفائدة ستوفر ثقة أكبر بأن التضخم سيعود إلى الهدف في إطار زمني معقول".

وأشار إلى احتمال وجود الحاجة لمزيد من هذه الزيادات في المستقبل، وقال: "سنستمر في إيلاء اهتمام وثيق لتطورات الاقتصاد العالمي، والاتجاهات في إنفاق الأسر، وتوقعات التضخم وسوق العمل".

وكان البنك المركزي الأسترالي قد بدأ في رفع أسعار الفائدة لأول مرة في يونيو عام 2022.

المصدر: أ ب