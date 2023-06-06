تراجع طلبيات المصانع الألمانية مجددا مستهل الربع الثاني

أظهرت إحصائيات رسمية أن طلبيات المصانع الألمانية، التي تعد مؤشرا مهما لأكبر اقتصاد في أوروبا، تراجعت مجددا في أبريل بعد انخفاض كبير في مارس، في بداية مخيبة للآمال للربع الثاني.

وقالت وزارة الاقتصاد إن الطلبيات تراجعت بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بالشهر السابق، بعد انخفاض مؤلم بنسبة 10.9 بالمائة في مارس.

وبينما ارتفعت الطلبات المحلية بنسبة 1.6 بالمائة في أبريل، حدث انخفاض في الطلب الخارجي، خاصة من منطقة اليورو، والتي انخفضت بنسبة 2.7 بالمائة.

جاءت هذه البيانات عقب نشر إحصائيات الصادرات لشهر أبريل يوم الاثنين، التي أظهرت زيادة الصادرات بنسبة 1.2 بالمائة بعد انخفاضها بنسبة 6 بالمائة في مارس.

وفي أواخر مايو، قال مكتب الإحصاء الوطني الألماني إن الاقتصاد انكمش في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مسجلا بذلك انكماشا للربع الثاني على التوالي.

انخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3 بالمائة في الفترة من يناير إلى مارس، بعد انخفاض بنسبة 0.5 بالمائة خلال الربع الأخير من عام 2022.

وتراجع معدل التضخم لكنه ظل مرتفعا عند 6.1 بالمائة في مايو، بينما أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تضاؤل الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي.

المصدر: AP