وزير المالية الروسي: الدولار هو الذي تحدى روسيا وليس العكس

صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن العملة الأمريكية هي التي تحدت روسيا وليس العكس والآن تبحث روسيا عن آليات تسوية جديدة موثوقة.

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وقال الوزير في مقابلة مع قناة CGTN التلفزيونية: "نحن لا نتحدى الدولار بل هو الذي تحدى روسيا لذلك نبحث عن أدوات تسوية بديلة موثوقة بها بين المصدرين والمستوردين، بحيث تكون هذه الأدوات مريحة وموثوقة ومفيدة للمشاركين في النشاط الاقتصادي الأجنبي لبلداننا".

وذلك في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تستخدم عملتها كأداة في العقوبات ما يضر بمكانة العملة الأمريكية العالمية كأداة في التجارة الدولية وعملة احتياط

وفيما يلي أبرز تصريحات وزير المالية الروسي خلال المقابلة:

- يعمل "بنك بريكس" بعيدا عن السياسية، لذلك تتوقع أن روسيا أن يستمر تنفيذ المشاريع الروسية.

- روسيا لا تتحدى العملة الأمريكية، بل الدولار هو الذي تحداها وفي ظل ذلك روسيا تبحث عن أدوات جديدة موثوق بها للتسويات التجارية.

- روسيا شهدت مؤخرا انخفاضا في مؤشر التضخم واستقرارا في سعر صرف الدولار.

- يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام 2023 ككل بنسبة 1%.

- يتوقع نمو الدخل الحقيقي للسكان في عام 2023.

- روسيا جزء من الاقتصاد العالمي لذلك لن تنغلق على نفسها.

- يستبعد أن تتخلف الولايات المتحدة عن سدادا التزاماتها المالية كونها تطبع النقود.

- أزمة الدين العام في الولايات المتحدة حدثت نتيجة لسياسة اقتصادية خاطئة.

المصدر: تاس