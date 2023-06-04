أسوة بـ"أوبك+".. العراق يمدّد الخفض الطوعي اليومي لإنتاج النفط حتى نهاية 2024

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، تمديد بلاده خفضها الطوعي البالغ 211 ألف برميل نفط يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024، كإجراء احترازي وبالتنسيق مع الدول في اتفاق "أوبك+".

وأشار الوزير العراقي في بيان إلى أن الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" سبق أن أعلنت بدورها في شهر أبريل الماضي عن إجراء تخفيضات طوعية.

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وبذلك، يضيف بيان الوزير، سيكون هذا الخفض الطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لمجموعة دول "أوبك+" في 4 يونيو 2023.

وفي السياق ذاته، كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، عن نيّة روسيا تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط، البالغ 500 ألف برميل يوميا، حتى نهاية ديسمبر 2024، كإجراء احترازي، مشيرا على أنه تم الاتفاق على خفض مستوى الإنتاج المطلوب خلال الاجتماع الوزاري الـ35 "لأوبك +" في الـ 4 يونيو 2023.

ونوّه نوفاك، خلال مشاركته في اجتماع "أوبك +" في العاصمة النمساوية فيينا، بأن تحالف "أوبك +" صادق على خفض مستوى إنتاج النفط الإجمالي إلى 40.46 مليون برميل يوميا بدءا من العام 2024، في ذات الوقت يتوجب على روسيا خفض إنتاجها إلى 9.928 مليون برميل يوميا.

المصدر: RT + Gazeta.ru