دراسة: روسيا فقط بين الدول الأوروبية تسجل انكماش أسعار الغذاء في أبريل

جاء في دراسة أجرتها وكالة "نوفوستي" أن روسيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا، التي تم فيها في أبريل تسجيل انكماش في أسعار المواد الغذائية، انخفضت هذه الأسعار بنسبة 0.22٪ على أساس سنوي.

ووفقا للدراسة، تم تسجيل أدنى معدل تضخم بين الدول الأوروبية في منتصف الربيع في سويسرا - حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.4 ٪ مقارنة بالعام الماضي. كما لوحظت معدلات تضخم أقل من عشرة بالمائة في بيلاروس (6.1٪) وقبرص (6.7٪) وألبانيا (9.6٪).

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وتم تسجيل أعلى معدل لتضخم أسعار المواد الغذائية في أبريل في هنغاريا، على الرغم من تباطئه قليلا - إلى 39٪ من 45٪ في الشهر السابق. كما أن معدلات نمو الأسعار السنوية فوق 20٪ كانت في سلوفاكيا (25.4٪) وإستونيا (23.4٪) وصربيا (23.1٪) وأوكرانيا (22.2٪) وليتوانيا (21.9٪) ولاتفيا (20.2٪).

في الغالبية العظمى من البلدان الأوروبية تباطأت وتيرة النمو في أسعار المواد الغذائية، ففي جمهورية التشيك، وكذلك في البوسنة والهرسك - انخفض التضخم بمقدار 6.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر أبريل 2022. في الوقت نفسه، لم تتغير معدلات التضخم في إيرلندا في أبريل، وظلت عند الحد الأقصى منذ الثمانينيات عند 13.1٪. وتسارع نمو أسعار المواد الغذائية في إيسلندا (بنسبة 0.2 نقطة مئوية) والنرويج (1.9 نقطة مئوية).

وتؤكد الدراسة، أنه تمت ملاحظة انكماش سنوي في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في روسيا قبل أبريل من هذا العام مرة واحدة فقط - في يونيو 2018، عندما بلغ 0.42٪.

المصدر: نوفوستي