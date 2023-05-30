شركة تركيا تستعد لضخ استثمارات جديدة في مصر

عقد وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، لقاء مع وفد شركة إسكافي القابضة التركية، حيث استعرض اللقاء خطة الشركة لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية في الجلود والجيلاتين الغذائي.

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وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصرية وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لافتاً إلى الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصرية في قطاع الجلود ولا سيما توافر المواد الخام والعمالة المؤهلة وكذا مدينة الجلود بالروبيكي التي تمثل صرحاً كبيراً للصناعة، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الاقليمية والعالمية.

وأشار إلى حرص الدولة على الارتقاء بصناعة الجلود بهدف جعل مصر مركزاً استراتيجياً لصناعة الجلود على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية للوصول إلى منتج عالي الجودة قادر على المنافسة في السوقين المحلية والخارجية.

ولفت إلى أن الشركة التركية تدرس حالياً ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية من خلال إنشاء مصنع لانتاج الجيلاتين الغذائي وعدد من المواد الأخرى المستخلصة من الجلود باستثمارات تبلغ 40 مليون دولار، وكذا تأهيل وتشغيل 3 وحدات إنتاجية بمدينة الجلود بالروبيكي باستثمارات تبلغ 6 ملايين دولار.

ومن جانبهم، قال ممثلو شركة إسكافي القابضة التركية إن الشركة تعمل في مجال الجلود وإنتاج الجيلاتين والكولاجين وتمتلك 4 مصانع للجلود ومصنعين للجيلاتين وتستحوذ على 40% من السوق التركية حيث تعتمد على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج لتقليل الفاقد وتعظيم الفائدة من المواد الخام.

وأضاف مسؤولو الشركة أن مشروعات الشركة المستهدفة فى مصر تسهم فى توفير احتياجات السوق المصرية من عدد من المنتجات المستخلصة من الجلود وكذا التصدير للأسواق الخارجية.

المصدر : الشروق