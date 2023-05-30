الإمارات تعلن عن المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"

أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، عن المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية".

ويعتبر المشروع أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الإماراتية لعام 2022.

وتمثل اتفاقيات الأداء مشاريع نوعية تنقل الإمارات نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتتميز المشاريع التحولية بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.

وبدوره يدعم هذا المشروع التحولي سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية ومستهدف بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجيا، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تتطلب جهودا نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.

ويشكل المشروع داعما رئيسيا للمساهمة في أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد وأن تكون المنظومة الداعمة لدولة الإمارات الأكثر ريادة وتفوقاً خلال العشر سنوات المقبلة.

المصدر: وام