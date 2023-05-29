السعودية تستضيف بعثة الأعمال الأولى لكبرى الشركات الصناعية الروسية

تستضيف المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع بعثة الأعمال الأولى للصناعات المتعددة "صنع في روسيا" و"إنوبروم"، حيث تعرض شركات مصنعة روسية أحدث التقنيات الصناعية الروسية.

وتعقد الفعالية يومي 29 و30 مايو 2023 وستكون البعثة مكرسة للترويج للتقنيات والمنتجات الصناعية الروسية، ويتوقع حضور شخصيات مهمة من الجانب السعودي منها، نائب وزير الاستثمار ونائب وزير الصناعة والموارد الطبيعية ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض.

وستقدم كبريات الشركات الصناعية الروسية في الرياض المنتجات والخدمات الصناعية الأكثر تقدما وستقوم بالتعريف بها للشركاء المحتملين من المملكة العربية السعودية.

وسيتضمن برنامج الأعمال يومين من الأنشطة والفعاليات يعقد خلالها مسؤولون من روسيا والسعودية وقادة شركات من البلدين اجتماعات ستغطي القضايا الرئيسية للتحديث الصناعي.

وتشارك أكثر من 100 شركة روسية في برنامج المنتدى والمعرض من بينها:

- شركة "روستيخ"، التي تنشط في مجال التطوير المبتكر لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الصناعات، هندسة السيارات وصناعتها، والمواد المركبة وغيرها من المواد البنيوية المتقدمة، والمعدات الطبية والمستحضرات الصيدلانية، والتقنيات الحيوية الصناعية وغير ذلك الكثير.

- شركة "روستسيلماش"، التي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للآلات الزراعية.

- شركة "ترانسماش هولدينغ" (أكبر شركة مصنعة للقاطرات وعربات السكك الحديدية).

- شركة "جيوسكان" (شركة رائدة في تصنيع المركبات الجوية ومطور برامج لمعالجة البيانات التصوير المساحي الضوئي وبرامج تصور البيانات ثلاثية الأبعاد).

- شركة "باور ماشينز" (شركة عالمية تعمل في مجال هندسة الطاقة، في التصميم الهندسي وتصنيع وتوريد مجموعات المعدات لمحطات الطاقة الحرارية والنووية والطاقة الكهرومائية).

- شركة "رينولتس" (هندسة وإنتاج معدات التبادل الحراري عالية الأداء، ومعدات معالجة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي).

- شركة "كاسبيرسكي" (شركة رائدة عالمية في مجال الأمن السيبراني الصناعي)

- شركات رائدة في مجال صناعة الأدوية والتقانات الحيوية: "بيوكاد" و"جيروفارم" و"أفيكسيما" وأوزون فارم" وغيرها.



وتشمل القطاعات الصناعية لمهمة الأعمال ما يلي:

- التصنيع الرقمي

- تقنيات للمدن الكبرى

- وسائل النقل

- آلات الطاقة

- المعدات الصناعية

- التقنيات الزراعية الحديثة

- الرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية





RT

المصدر: RT