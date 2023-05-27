مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر الحوكمة الإفريقية

أوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، رئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أنه وفق تقرير عام 2022، فإن مصر شهدت تحسنا بأدائها عام 2021، مقارنة بعام 2020.

وبينت هالة السعيد أن مصر تقدمت ثلاثة مراكز واحتلت المرتبة رقم 27 ضمن 54 دولة إفريقية يتضمنها المؤشر في عام 2021، مقارنة بالمرتبة رقم 30 في عام 2020، وارتفعت درجة المؤشر العام الذي يقيم وضع الحوكمة الشاملة بنصف درجة في عام 2021 لتصل إلى 48.4 مقارنة بـ47.9 في عام 2020.

وجاء ذلك بمناسبة إصدار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا عن أداء الدولة المصرية في مؤشر الحوكمة الإفريقية، حيث أشارت إلى أداء مصر في بعض المؤشرات الخاصة بالمجالات الرئيسة لمؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية، إذ ارتفعت مرتبة مصر في مؤشر الأمان وسيادة القانون، واستقرت مرتبتها في مؤشر المشاركة والحقوق والشمولية.

من جهتها، أوضحت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية يعد مؤشرا مركبا يوفر قياسا إحصائيا لأداء الحوكمة في 54 دولة إفريقية، ويتم حساب المؤشر كل عامين، ويغطي المؤشر أربعة مجالات رئيسية تتمثل في الأمن وسيادة القانون، المشاركة والحقوق والشمولية، وأسس الفرص الاقتصادية، والتنمية البشرية، ويندرج تحت هذه المجالات 16 مؤشرا فرعيا، وتعتمد البيانات المستخدمة لحساب نتائج مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية على 47 مؤسسة مستقلة.

وأضافت شريف أن مصر حققت تقدما في درجاتها في بعض المؤشرات الفرعية في عام2021 مقارنة بعام 2020، حيث تحسن أداء مصر في مؤشرات المساواة للمرأة، والحماية والرعاية الاجتماعية، والأمن والسلامة، وسيادة القانون والعدالة، كما استقر ترتيب مصر في مؤشرات البنية التحتية، والقطاع الريفي، والصحة، الاستدامة البيئية، المحاسبة والشفافية، المشاركة والحقوق والتعليم.

كما ذكرت أن مصر شهدت خلال الفترة 2012-2021 تحسنا في درجاتها في 50% من المؤشرات الفرعية وهي المؤشرات الخاصة بالمساواة للمرأة، والبنية التحتية، والقطاع الريفي، والصحة، والحماية والرعاية الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والاستدامة البيئية، والتعليم.

جدير بالذكر أن تقرير أداء الدولة المصرية في مؤشر الحوكمة الإفريقية تضمن تعريفا بمؤسسة محمد إبراهيم وأنشطتها، ومنهجية مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية، وعرضا تفصيليا لأداء مصر في مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية، إلى جانب مجموعة من التوصيات من أجل تحسين موقف مصر في المؤشر.

المصدر: "صدى البلد"