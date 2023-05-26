المركزي الروسي: اعتماد روسيا على الاستقرار المالي في الولايات المتحدة ينخفض

صرحت مسؤولة رفيعة المستوى في البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، بأن اعتماد النظام المالي الروسي على الاستقرار المالي في الولايات المتحدة انخفض.

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وأعربت كسينيا يودايفا النائب الأول لرئيسة المركزي الروسي عن أملها بألا يحدث تخلف عن السداد في الولايات المتحدة. وقالت يودايفا: "أولا، نأمل ألا يكون هناك تخلف. واليوم صدرت تقارير تفيد بأن المفاوضات (بين الجمهوريين والديمقراطيين جارية بنجاح كبير".

وفقا للمسؤولة فإن التقلبات في الأسواق المالية الدولية لها تأثير محدود على السوق المالية الروسية، كونها "مغلقة" بسبب العقوبات والقيود المفروضة على موسكو، لكنها أشارت إلى وجود تأثيرات غير مباشرة.

واليوم خفضت أكبر وكالة تصنيف صينية CCXI التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة في ظل الوضع المرتبط بسقف الدين العام الأمريكي.

المصدر: تاس