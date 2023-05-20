السعودية.. قرارات جديدة بشأن ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة

قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أن يكون احتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة لا على إجمالي قيمة البيع.

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ووفق بيان نشرته الهيئة عبر "تويتر"، أكدت أنها أضافت "خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، دون أن تكون على إجمالي قيمة البيع، ابتداء من 1 يوليو المقبل".

#الزكاة_والضريبة_والجمارك تتيح خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع "السيارات المستعملة المؤهلة"

🔗| https://t.co/HWUL1E6jRu#زاتكاpic.twitter.com/1uPj8tbXZ3 — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) May 19, 2023

وحسب البيان، فإن إتاحة الهيئة هذا الخيار تأتي في إطار سعيها "إلى خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة المؤهلة".

واشترط البيان لتطبيق هذا الخيار عدة شروط منها "أن تكون السيارة مستعملة مؤهلة من قبل الهيئة، وأن تكون السيارة موجودة وسبق استعمالها داخل السعودية"، وغيرها من الشروط.

ونشرت الهيئة بيانا لطريقة حساب ضريبة القيمة المضافة بالطريقة الجديدة، موضحة أنها "تطبق على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، -هامش الربح المحقق- بدلا من فرضها على كامل مبلغ المقابل المستلم".

كيف تحتسب ضريبة القيمة المضافة بعد تطبيق هامش الربح للسيارات المستعملة المؤهلة؟#زاتكاpic.twitter.com/owBv7nIovJ — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) May 19, 2023

المصدر: RT