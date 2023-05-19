مصر.. إنشاء 14 ميناء جافا ومنطقة لوجستية ترتبط بالسكك الحديدية

أكد وزير النقل المصري كامل الوزير أن ميناء السادس من أكتوبر الجاف يمثل بداية انطلاقة كبيرة لإنشاء 14 ميناء جافا ومنطقة لوجستية، والتي ترتبط بشبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية.

وأوضح أن "تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر الجاف يتم في إطار استراتيجية وزارة النقل التي تتمثل في إيجاد محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، بالموانئ البحرية، عبر وسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة"، مشيرا إلى أن "الميناء يأتي ضمن محورين لوجستيين رئيسين هما: محور السخنة- الإسكندرية، ومحور القاهرة- الإسكندرية، لتنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل مصر مركزا عالمياً للتجارة العالمية واللوجستيات".

وأفاد بأن "تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر الجاف يهدف لتحقيق عدة أبعاد اقتصادية، وتنموية، وبيئية، من بينها: تنمية المناطق الصناعية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي، إلى جانب زيادة حركة التداول في الموانئ البحرية ومنع تكدس الحاويات بها، وكذلك تسريع دورة عمل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات"، لافتا إلى أن "الميناء يحقق المساهمة في إجراءات التحول الرقمي لحركة البضائع، والحد من تكاليف تأخير الحاويات بالموانئ وما ينتج عنه من زيادة تكاليف المنتجات".

المصدر: "البلد"