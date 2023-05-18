بوتين يعلن للعالم حجم صادرات روسيا من الحبوب هذا العام

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع حكومي خصص للشؤون الزراعية اليوم الخميس، بأن روسيا ستصدر هذا العام ما بين 55 و60 مليون طن من الحبوب.

إقرأ المزيد

وقال في الاجتماع: "كما كان من قبل، فإن بلدنا هو أحد الموردين الرئيسيين للمنتجات الزراعية في العالم. وقد أثبتنا أنفسنا كشريك موثوق وهذه هي الطريقة التي سنواصل العمل بها. من المتوقع، وفقا لنتائج العام الزراعي 2022-2023، أن تصل صادرات الحبوب إلى حوالي 55-60 مليون طن".

وأشار بوتين إلى أن المجمع الصناعي الزراعي الروسي يظهر بشكل عام اتجاها إيجابيا للغاية، وفي نهاية العام الماضي بلغ مؤشر الإنتاج الزراعي 110.2% وتم حصاد نحو 158 مليون طن من الحبوب.

وشدد على أهمية أن تأخذ روسيا في الحسبان الوضع في سوق الحبوب العالمية، حيث توجد إمدادات عند مستوى مرتفع إلى حد ما.

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي خلال الاجتماع:

- روسيا تمكنت من زيادة الصادرات في الزراعة على الرغم من الحواجز في التجارة الخارجية والتي بلغت 41.6 مليار دولار.

- يظهر المجمع الصناعي الزراعي الروسي ككل ديناميكية إيجابية.

- في نهاية العام الماضي، بلغ مؤشر الإنتاج الزراعي 110.2%، وتم حصاد محصول حبوب قياسي.

- يجب أن تتلقى المناطق الجديدة في روسيا كل الدعم اللازم، بما في ذلك قروض بشروط ميسرة، في القطاع الزراعي.

المصدر: RT + نوفوستي