بحضور رئيسي.. إيران تطلق مشروع تحلية مياه بحر عمان (فيديو)

أطلقت إيران اليوم الخميس، مشروع تحلية مياه بحر عمان ونقلها إلى محافظة سيستان وبلوشستان، وتم ذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأشار الرئيس الإيراني، الذي كان قد وصل في رحلة عمل إلى محافظة سيستان وبلوشستان، إلى أنه سيفتتح أسواقا ومشاريع سياحية حدودية مع باكستان.

وقبل ذلك لفت إلى أن تنمية محافظة سيستان وبلوشستان من أولويات خطط الحكومة، وقال إنه ستتم متابعة الخطط والبرامج الموضوعة لهذه المحافظة وخاصة في منطقة مكران خلال زيارته إليها.

ولدى وصوله إلى مطار كنارك، لفت الرئيس الإيراني الى إن شواطئ مكران لديها الكثير من الإمكانات الجيدة للاقتصاد والسياحة والاقتصاد البحري. وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات وخطوات جيدة في تنمية المحافظة وتطوير إمكاناتها السياحية والاقتصادية ويجب على جميع المؤسسات ذات الصلة بالنظام العمل في هذا المجال.

وذكر أن أحد أهداف هذه الزيارة هو لقاء رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على الحدود السابقة لمدينة راسك وأنه ستتم متابعة التخطيط لمشاريع اقتصادية وسياحة الطرق والبنية التحتية لمحافظة سيستان وبلوشستان.

المصدر: ارنا + إيران بالعربي