بالأرقام.. روسيا تتربع على عرش القمح في مصر

كشف مصدر حكومي مسؤول في مصر، استيراد 3.6 مليون طن قمح من مختلف الدول والمناشئ الخارجية وأبرزها روسيا ورومانيا وأوكرانيا وبلغاريا وفرنسا منذ بداية 2023 وحتى أول مايو.

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وقال المصدر إن هيئة السلع التموينية ــ المستورد الحكومي للحبوب ــ تعاقدت على شراء 11 شحنة جديدة تحوي 600 ألف طن قمح، تأتى من دولتي روسيا ورومانيا، لافتا إلى أنه سيتم شحن تلك الكميات من منتصف يونيو وحتى منتصف يوليو المقبل.

وأوضح المصدر، أنه تم التعاقد على شراء تلك الشحنات الروسية الرومانية بـ295 دولارا للطن، لافتا إلى أن السعر شامل تكلفة الشحن التى تتراوح من 18 و20 دولارا على الطن الواحد، مضيفا أن وزن الشحنة في كل مركب تتراوح من 50 إلى 55 ألف طن.

وتابع: "روسيا ورومانيا تعدان أكبر بلدين تصديرا للقمح إلى مصر"، موضحا أنه وصلت إلى الموانئ المصرية نحو 6.7 مليون طن قمح من روسيا ورومانيا فقط خلال عام 2022، وأن هذا يمثل نحو 43% من إجمالي واردات مصر من القمح العام الماضي.

ونوه بانخفاض الكميات المستوردة من القمح في العام الماضي 2022 بنسبة 13% عن عام 2021، حيث بلغ إجمالي حجم المستورد من القمح في العام الماضي 9.6 مليون طن، فيما بلغت كميات القمح المستوردة في 2021 نحو 11 مليونا و32 ألف طن، مضيفا أن روسيا تربعت على رأس قائمة الدول التي استوردت مصر القمح منها بمقدار 5.4 مليون طن.

وبدأ موسم توريد القمح المحلي من منتصف أبريل الماضي، ويستمر حتى نهاية يونيو المقبل، وبلغت نسب توريد القمح المحلي أكثر من 2.2 مليون طن حتى الآن، وسط توقعات بوصول إجمالي كميات القمح الموردة إلى وزارة التموين لـ4 ملايين طن أو أكثر.

المصدر: الشروق