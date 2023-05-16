المركزي الروسي: مستثمرون روس يستعيدون أصولا بقيمة 3 تريليونات روبل

صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، بأن إجراءات حكومية ساعدت في استعادة حقوق لمستثمرين روس فيما يتعلق بأصول تبلغ قيمتها حوالي 3 تريليونات روبل (نحو 37.5 مليار دولار).

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وجاء تصريح المسؤولة الروسية خلال مشاركتها في مؤتمر حول أسواق المال والبورصات الروسية اليوم الثلاثاء، حيث شددت على أن السلطات نفذت الكثير من الإجراءات من أجل استعادة مستثمرينا لحقوقهم.

وقالت: "نتيجة ذلك قمنا باستعادة حقوق لمستثمرينا لأصول تبلغ قيمتها 3 تريليونات روبل، هذا ليس مبلغا صغيرا، لكن بالطبع لا تزال هناك أصول محجوزة".

واستبعدت المسؤولة وجود فرصة لإجراء تبادل للأصول المجمدة بين المواطنين وغير المقيمين، مؤكدة أن بنك روسيا (المركزي الروسي) يدرس مختلف الآليات والخيارات لإجراء التبادل.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو وجمدت احتياطيات دولية وأصول رجال أعمال روس، من جهتها أكدت موسكو أنها ستدافع عن حقوقها وحقوق مواطنيها مشيرة إلى أن الإجراء سيف ذو حدين.

(الدولار = 80 روبلا بتاريخ 16 مايو 2023)

المصدر: نوفوستي