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ماكرون يناقش مع ماسك التنظيم الرقمي ومستقبل السيارات الكهربائية

مال وأعمال

ماكرون يناقش مع ماسك التنظيم الرقمي ومستقبل السيارات الكهربائية
Globallookpress Julien MattiaKeystone Press Agency
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (صورة أرشيفية)
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه ناقش في اجتماع مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك التنظيم الرقمي والتقدم في مجال النقل الكهربائي.

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جاء ذلك في تغريدة لماكرون بصفحته الرسمية على موقع "تويتر" كتب فيها: "تحدثت مع ماسك عن مدى جذب فرنسا للاستثمارات وتقدمها الكبير في قطاع النقل الكهربائي والطاقة، فضلا عن قضايا التنظيم الرقمي".

وكان إيلون ماسك وصل إلى باريس للمشاركة في منتدى Choose France للاستثمار الذي سيعقد في فرساي، حيث سيجمع المنتدى ممثلي الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات الكبيرة. وبحسب صحيفة "ليبراسيون"، سيحضر المنتدى 200 فقط من أصل 400 رجل أعمال مدعوين.

وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق اليوم الاثنين أن حجم الاستثمارات المعلن عنها في المنتدى سيصل إلى 13 مليار يورو.

المصدر: نوفوستي

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