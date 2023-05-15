مع اتجاه السباق الرئاسي في تركيا إلى جولة إعادة.. كيف تم تداول الليرة؟

تراجعت العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية، في تعاملات اليوم، ويأتي ذلك ظل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت أمس الأحد وسط توقعات بأن السباق الرئاسي يتجه إلى جولة إعادة.

وبحلول الساعة 11:21 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 0.42% إلى 19.6662 ليرة تركية، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وقبل ذلك تراجعت العملة التركية إلى 19.70 ليرة مقابل الدولار، وفيما يلي منحى تداول الليرة اليوم:

Bloomberg

وفي بورصة اسطنبول، تراجع مؤشر البورصة الرئيسي Borsa Istanbul 100 Index بنسبة 2.22% إلى 4689.38 نقطة.

المصدر: RT + بلومبرغ