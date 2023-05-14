بورصة مصر تجني المليارات وارتفاع جماعي لمؤشراتها مع مستهل تعاملات الأسبوع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية عند إغلاق اليوم الأحد مدعومة بعمليات شراء من مؤسسات وصناديق استثمار عربية وأجنبية، في وقت مالت فيه تعاملات المؤسسات المحلية نحو البيع.

وبذلك تمكن الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة من جني نحو 6 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 1.134 تريليون جنيه وسط تعاملات كليّة بلغت 7.8 مليار جنيه تضمّنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 5.5 مليار جنيه.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي اكس" 30 بنسبة 0.57 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 13 .17369 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إي جي اكس" 70، بنسبة 1.17 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 3097.39 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر "إي جي اكس" 100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 1.17 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 4695.86 نقطة.

المصدر: "ماسبيرو"