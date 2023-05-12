موسكو.. عرض السيارة الكهربائية الروسية "أتوم" (صور)

ذكرت صيحفة "كوميرسانت" أن شركة "كاما" الروسية عرضت أول نموذج يعمل للسيارة الكهربائية الروسية "أتوم".

تخطط الشركة لاختبار البطارية ونظام التوجيه بحلول نهاية هذا العام، فيما تعتزم تجميع النموذج الأول من السيارة بحلول نهاية العام 2024، على أن تطلق إنتاجا واسعا من السيارة بحلول منتصف العام 2025.

وعن مواصفات السيارة، فإنها قادرة على الوصول إلى سرعة 100 كم في الساعة في غضون 7 ثوان، ويكفي احتياطي البطارية لمسافة 500 كيلومتر، وذلك يعتمد على طراز السيارة.

وتستهدف شركة "كاما" أسواقا مثل الصين وجنوب شرق آسيا وتركيا والهند إلى الجانب السوق الروسية.

شركة "كاما"

شركة "كاما"

شركة "كاما"

شركة "كاما"

المصدر: "كوميرسانت"