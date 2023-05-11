تونس.. تقلص العجز التجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام

تقلص العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023، لتتحسن تبعا لذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 2,3 نقطة.

وحسب نشرة أصدرها المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، يعود هذا التطور المتسم بنسق أسرع على مستوى الصادرات بالمقارنة بالواردات.



وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية إلى أبريل 2023 ارتفاعا في الصادرات بنسبة 7% مقابل 24,6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022.

وقد بلغت قيمة الصادرات 20266,4 مليون دينار مقابل 18945,1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022.

أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة 3،8% مقابل 30،4 خلال نفس الفترة من سنة 2022 لتبلغ قيمتها 26531,5 مليون دينارمقابل 25569,5 مليون دينار تم تسجيلها خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022.

المصدر: "موزاييك"