الولايات المتحدة.. مؤشر أسعار المستهلكين يرتفع في أبريل

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل بسبب زيادة تكاليف البنزين والإيجارات، بينما ظل التضخم الأساسي قويا مع ارتفاع أسعار السيارات المستعملة.

وقالت وزارة العمل، إن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ارتفع 0.4% الشهر الماضي بعد صعوده 0.1% في مارس الماضي.

وخلال 12 شهرا حتى أبريل الماضي، زاد المؤشر 4.9% بعد ارتفاعه 5% على أساس سنوي في مارس .

ووصل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى ذروته عند 9.1% في يونيو الماضي، في أكبر زيادة له منذ نوفمبر 1981، ويتراجع حاليا مع انحسار أثر ارتفاع أسعار الطاقة العام الماضي.

وتعكس الزيادة الشهرية في التقرير قفزة في أسعار السيارات والشاحنات المستعملة، وارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 4.4% في أبريل، بعد عدة أشهر من الانخفاضات المتتالية في الأسعار، وفقا لتقرير مؤشر أسعار المستهلك.

هذا وانخفضت أسعار البقالة بشكل مباشر للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفضت بنسبة 0.2%. يأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.3% في مارس.

إلا أن أسعار البقالة لا تزال مرتفعة بنسبة 7.1% خلال 12 حتى أبريل، وارتفعت تكاليف الطعام في المطاعم، بنسبة 0.4%.

المصدر: axios