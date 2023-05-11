ارتفاع مفاجئ لمخزون النفط في الولايات المتحدة

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة الأربعاء، ارتفاعا مفاجئا لمخزون النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وظهرت البيانات في حين يراهن المتعاملون في سوق النفط على زيادة الاستهلاك قبل بدء موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة سواء عبر الطرق البرية أو الطيران.

وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 5 مايو الحالي بمقدار 2.951 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 1.280 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 910 آلاف برميل.

وبالنسبة للبنزين، ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن المخزون تراجع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3.168 ملايين برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع بمقدار 233ر1 مليون برميل، بعد زيادته بمقدار 1.743 مليون برميل في الأسبوع السابق.

في المقابل أظهرت بيانات المخزون الأمريكي الصادرة عن معهد البترول الأمريكي الممثل لمصالح الشركات، ارتفاع المخزون خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3.6 ملايين برميل.

المصدر: د ب أ