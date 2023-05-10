ألمانيا توافق على بيع حصة كبيرة في ميناء هامبورغ لشركة صينية

منحت ألمانيا يوم الأربعاء موافقة نهائية لشركة صينية للاستحواذ على حصة كبيرة في مشغل محطة الحاويات الاستراتيجية في ميناء هامبورغ.

وقالت الحكومة إنها ستلتزم بحل وسط تم الاتفاق عليه العام الماضي يمنع شركة "كوسكو شيبنغ" من الاستحواذ على أكثر من 24.99٪ من شركة "إتش إتش إل أيه" للخدمات اللوجستية المشغلة لمحطة توليراورت في ميناء هامبورغ.

كما وطالب شريكان صغيران في الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتس - حزبا الخضر والديمقراطيون الأحرار – بفرض هذه النسبة العام الماضي، محذرين من أن حصة أكبر قد تمنح الصين سيطرة غير ضرورية على البنية التحتية الحيوية في ألمانيا.

بدورها، قالت شركة "إتش إتش إل أيه" إن الموافقة ستسمح لها بأن تصبح موقعا مفضلا للمناولة لشركة كوسكو. وأضافت أن حوالي 30 بالمائة من البضائع التي يتم تداولها في ميناء هامبورغ تأتي بالفعل من الصين أو تذهب إلى الصين، مشيرة إلى أن الصفقة ستكتمل قريبا.

يشار إلى أن "كوسكو" تمتلك أيضا حصصا في العديد من الموانئ الأوروبية الأخرى، بما في ذلك ميناء بيرايوس الرئيسي في اليونان.

المصدر: أ ب