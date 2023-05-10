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وسائل إعلام: روسيا بدأت في تصدير وقود الديزل إلى تشيلي

مال وأعمال

وسائل إعلام: روسيا بدأت في تصدير وقود الديزل إلى تشيلي
Sputnik
صورة من الأرشيف - ناقلة نفط
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن بيانات شحن، أن روسيا شحنت أكثر من 73 ألف طن من وقود الديزل إلى تشيلي في أبريل الماضي.

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وأشارت وسائل الإعلام إلى أن روسيا بدأت في تصدير وقود الديزل إلى تشيلي، ووفقا لبيانات "رفينيتيف" للشحن فقد تم تحميل ناقلتين في أبريل الماضي بحوالي 73000 طن من وقود الديزل في ميناء بريمورسك الروسي على بحر البلطيق وأبحرتا إلى ميناء غواياكان في تشيلي.

ولفتت البيانات إلى أن روسيا زودت أمريكا اللاتينية بنحو 1.5 مليون طن من الوقود في الفترة من يناير إلى أبريل مقابل 211 ألف طن تم تصديرها إلى المنطقة خلال العام الماضي بأكمله.

ومنذ بداية العام الجاري، تم شحن الجزء الأكبر من صادرات وقود الديزل الروسي إلى البرازيل.

وبعد فرض الدول الغربية عقوبات واسعة على روسيا في 2022، قررت روسيا إعادة توجيه صادرات الطاقة من الأسواق الأوروبية إلى أسواق جديدة، ومنها أمريكا اللاتينية.

المصدر: نوفوستي

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