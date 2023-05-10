العملة الروسية تواصل التعافي.. والروبل أمام الدولار عند أعلى مستوى في 11 أسبوعا

تواصل العملة الروسية تعافيها أمام عملات رئيسية، وانخفض سعر صرف الدولار في بورصة موسكو اليوم الأربعاء، إلى دون مستوى 76 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 23 مارس الماضي.

وبحلول الساعة 13:18 بتوقيت موسكو، تراجعت العملة الأمريكية بواقع 2.13 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 76.06 روبل، وقبل ذلك بدقائق تم تداول العملة عند 75.97 روبل.

فيما انخفضت العملة الأوروبية اليورو بواقع 2.81 روبل إلى 83.44 روبل، أما اليوان الصيني فقد تراجع بواقع 28 كوبيكا إلى 10.97 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: نوفوستي