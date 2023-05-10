صحيفة: إجراءات الغرب الجديدة ضد روسيا تهدد مئات آلاف الوظائف في الهند

قالت صحيفة Financial Times، إن إجراءات الغرب الموجهة ضد الألماس الروسي، قد تهدد مئات آلاف الوظائف في الهند، لأن الألماس الروسي يوفر حوالي 60 ٪ من فرص العمل في هذا القطاع هناك.

وأضافت الصحيفة: "بالنسبة للهند يهدد منع تداول الماس الروسي، بفقدان مئات الآلاف من الوظائف".

ونقلت الصحيفة عن أنوب ميهتا، رئيس بورصة بهارات الماسية في مومباي، قوله إن مليون شخص يعملون بشكل إجمالي في تجارة الألماس في الهند.

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في الوقت الحالي، تتمتع الهند بحرية تصدير الأحجار الكريمة الخام القادمة من روسيا إلى الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى إذا مرت بتغييرات كبيرة في قطاع صناعة قطع الألماس الهندي وفي حال تم صقلها هناك.

ولكن في وقت سابق، أفادت الأنباء بأنه من المتوقع أن يتعهد ممثلو مجموعة الدول السبع الكبرى في مايو باتخاذ إجراءات بشأن بيع الماس الروسي في بلدانهم. ووفقا لرئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، تهدف هذه الإجراءات منع إعادة تصدير الألماس الروسي عبر بلدان ثالثة لتجنب العقوبات.

المصدر: نوفوستي