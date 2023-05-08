الولايات المتحدة.. 722 بنكا تعلن خسارتها 50% من رأسمالها

أخطر 722 بنكا أمريكيا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بخسائر غير محققة في رأسمالها، تجاوزت الـ50%، وتقدر حالة 31 من هذه البنوك بأنها "كارثية".

وتظهر البيانات أن البنوك الأمريكية الثلاثة التي أفلست هذا العام First Republic Bank وSilicon Valley Bank وSignature Bank، تعادل أكثر من 25 بنكا انهار خلال أزمة عام 2008.

وتقدر قيمة أصول هذه البنوك الثلاثة بـ 532 مليار دولار، أي أكثر بمقدار 526 مليار دولار من أصول البنوك الـ 25 التي انهارت فترة الركود العظيم.

ووفقا لتقارير بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى خسائر كبيرة غير محققة في الأوراق المالية الاستثمارية وفي بعض الحالات خفض تكلفة رأس المال الحقيقي".

وأشارت التقارير، إلى أنه مع "ارتفاع أسعار الفائدة، قد تواجه البنوك التي تعاني من خسائر كبيرة في القيمة السوقية تحديات مالية وإدارة ومخاطر متزايدة".

وبناء على التقارير الواردة، انخفض إجمالي الودائع في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مرة أخرى، حيث انخفض إلى 10.54 تريليون دولار، مقارنة بـ 10.61 تريليون دولار في الأسبوع السابق، وبلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته من 40 عاما.

وونوه خبراء أمريكيون، بأنه لا يزال هناك عام ونصف قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويبدو أن الاحتياطي الفيدرالي مجبر على العمل كفرع لحملة الرئيس جو بايدن الانتخابية، ويتم التكتم على الأخبار السيئة من جميع الوسائل الممكنة.

المصدر: RT +