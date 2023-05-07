 
مباشر

السعودية.. الميزانية تسجل عجزا بـ2.9 مليار ريال في الربع الأول من 2023

مال وأعمال

السعودية.. الميزانية تسجل عجزا بـ2.9 مليار ريال في الربع الأول من 2023
AFP
السعودية.. الميزانية تسجل عجزا بـ 2.9 مليار ريال في الربع الأول من 2023
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9lt

سجلت الميزانية السعودية عجزا بـ2.9 مليار ريال خلال الربع الأول من 2023، مقابل فائض بلغ 57.5 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت وزارة المالية السعودية، يوم الأحد، أن إيرادات ميزانية الدولة بلغت 280 مليار ريال (74.62 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2023، فيما بلغت المصروفات 283.8 مليار ريال (75.63 مليار دولار)، بعجز يقدر بـ 2.9 مليار ريال.

وجاء ذلك في تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول 2023، الذي أصدرته الوزارة اليوم. 

وبحسب المعطيات، فقد بلغت الإيرادات النفطية 178.6 مليار ريال (47.60 مليار دولار)، وغير النفطية 102.3 مليار ريال (27.26 مليار دولار).

السعودية.. الميزانية تسجل عجزا بـ2.9 مليار ريال في الربع الأول من 2023
السعودية.. الميزانية تسجل عجزا بـ2.9 مليار ريال في الربع الأول من 2023
السعودية.. الميزانية تسجل عجزا بـ2.9 مليار ريال في الربع الأول من 2023
السعودية.. الميزانية تسجل عجزا بـ2.9 مليار ريال في الربع الأول من 2023
السعودية.. الميزانية تسجل عجزا بـ2.9 مليار ريال في الربع الأول من 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا