السعودية.. الميزانية تسجل عجزا بـ2.9 مليار ريال في الربع الأول من 2023

سجلت الميزانية السعودية عجزا بـ2.9 مليار ريال خلال الربع الأول من 2023، مقابل فائض بلغ 57.5 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت وزارة المالية السعودية، يوم الأحد، أن إيرادات ميزانية الدولة بلغت 280 مليار ريال (74.62 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2023، فيما بلغت المصروفات 283.8 مليار ريال (75.63 مليار دولار)، بعجز يقدر بـ 2.9 مليار ريال.

وجاء ذلك في تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول 2023، الذي أصدرته الوزارة اليوم.

وبحسب المعطيات، فقد بلغت الإيرادات النفطية 178.6 مليار ريال (47.60 مليار دولار)، وغير النفطية 102.3 مليار ريال (27.26 مليار دولار).

وزارة المالية:

الميزانية العامة للدولة للربع الأول 2023:

•الإيرادات: 280 مليار ريال

•النفقات: 283 مليار ريال

•الإيرادات النفطية: 178 مليار ريال

•الإيرادات غير نفطية 102 مليار ريال https://t.co/4ZigHY0L0q — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) May 7, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية