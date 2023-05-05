التضخم في روسيا عند أدنى مستوى منذ فبراير 2020

أظهرت مراجعة لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية حول الأسعار أن التضخم في روسيا تباطأ في البلاد وبلغ في 2 مايو الجاري 2.42% على أساس سنوي، مقابل 2.55% تم تسجيلها في 24 أبريل الماضي.

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وجاء في الوثيقة: "بالنسبة للفترة من 25 أبريل 2023 إلى 2 مايو 2023 (8 أيام) استمر التضخم على أساس سنوي في الانخفاض إلى 2.42%".

وبذلك يكون المؤشر قد سجل أدنى مستوى له منذ فبراير 2020، حينها كان عند 2.3%.

وبحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية فقد تباطأ نمو الأسعار في قطاع الأغذية في الفترة من 25 أبريل إلى 2 مايو من هذا العام إلى 0.06%، بينما انخفضت أسعار منتجات الفاكهة والخضروات.

وفي أبريل الماضي، قامت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بتحسين توقعات التضخم للعام 2023 إلى 5.3% من 5.5%، فيما يتوقع بنك روسيا (البنك المركزي الروسي) التضخم هذا العام عند مستوى 4.5% -6.5%.

المصدر: برايم