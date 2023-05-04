شركة روسية تعلن وصول معدات ضخمة لبناء أول محطة نووية في تاريخ مصر

تحدث ألكسندر كورتشاغين النائب الأول لمدير شركة "آتوم ستروي إكسبورت" لإدارة مشاريع بناء المحطات النووية، عن تفاصيل بناء أول محطة نووية في تاريخ مصر.

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وقال كورتشاغين: "أود أن أقول بأنه يتم تنفيذ مجموعة كاملة من الأنشطة المنظمة المعقدة بدءاً من أعمال البناء والتركيب وانتهاءً بإنتاج وتوريد المعدات التكنولوجية الأساسية. حالياً تجرى أعمال البناء والتركيب في جميع المجموعات الأربع. حيث يتم تنفيذ عملية صب بلاطة الأساس الخرسانية في المجموعتين الأولى والثانية. في حين تم اليوم صب الخرسانة الأولى في المجموعة الثالثة ونحن نتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال بحلول نهاية هذا العام وقريباً سنحصل على تصريح بشأن المجموعة الرابعة. تجدر الإشارة إلى أنه في إطار هذا العام، نقوم بالفعل بتوريد المعدات التكنولوجية الرئيسية، حيث وصلت أول هذه المعدات منذ 3 أسابيع، والحديث يدور عن مصيدة "قلب المفاعل النووي" للمجموعة الأولى، والتي يجب تثبيتها هذا العام".

وتابع: "تسير أعمال بناء المحطة وفقا للجداول التوجيهية المتفق عليها - من بين أمور أخرى - مع الجهة الأجنبية التي نتعامل معها. كل شيء يسير بشكل متوقع، بمعنى يبقى لدينا احتياطي من الزمن بسبب تنفيذ أعمال البناء التي تسبق الجدول الزمني المحدد. على كل حال يتم تنفيذ جميع المهام لتقديم طلبات إنتاج المعدات التكنولوجية الأساسية في الموعد المحدد ولا نرى أي عقبات غير متوقعة".

وفي معرض إجابته عن سؤال كيف يتم تدريب طاقم العامل في المحطة؟ هل سيعمل المتخصصون المصريون والمتخصصون المدعوون من روسيا قال: "الإجابة على هذا السؤال ذو شقين. الأول يتعلق بتنظيم أعمال البناء والتركيب، ونحن لدينا أكبر الشركات المصرية، والخبراء المصريين، بما في ذلك العاملين في شركة الإنشاءات التابعة لنا، والتي تقوم بأعمال البناء في مجموعتي الأولى والثانية. في إطار أعمال البناء والتركيب، تم تنظيم مركز تدريب وتأهيل في الموقع، حيث يقوم المتخصصون من مصر وشركاتنا برفع مستوى كفاءاتهم، والحصول على الكفاءات المناسبة والتصاريح لأداء الأعمال التكنولوجية المعقدة".

وتابع: "الجزء الثاني المهم، والذي يتعلق بتدريب الكادر كما هو منصوص عليه في العقود المبرمة، يتعين علينا قبل بدء التشغيل أن نضمن ما يسمى بالاستعداد التشغيلي، والذي يشمل توفير موظفين مؤهلين مدربين لاستلام المجموعات بهدف التشغيل. والحديث يدور عن حوالي 1500 موظف أقل أو أكثر بقليل. حاليًا يتم تدريب حوالي 100 متخصص في جامعاتنا الروسية وفقًا للبرنامج الرسمي الذي قامت أكاديميتنا الفنية بصياغته بمساعدة شركاتنا وعلى وجه التحديد مؤسسة "روس إنيرغو" والكادر من محطة لينينغراد النووية".

المصدر: RT