أي أنواع الذهب تجذب المواطن السوري؟.. رئيس جمعية الصاغة السوري يجيب

شهدت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم الخميس ارتفاعا جديدا بمقدار 10000 ليرة ليصل سعر مبيع الغرام عيار 21 إلى 445000 ليرة و444000 ليرة شراء.

كما سجل الذهب عيار 18 مبيع 381429 ليرة للغرام، و380429 ليرة شراء وفقا لنشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وقال رئيس جمعية الصاغة غسان جزماتي في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية إن أسعار الذهب مرتبطة بسعر الأونصة عالميا والتي بلغت اليوم 2017 دولارا، مسجلة 30 دولارا زيادة عن الأمس، ما ينعكس بشكل ملحوظ على أسعار الذهب محلياً بعلاقة طردية.

وعن آثار ارتفاع أسعار الذهب محليا أكد جزماتي أن هذا الارتفاع لا يؤثر أبدا على مخزن المركزي السوري من الذهب، موضحا أن آثاره تنعكس محليا في سوق الذهب بالإقبال الشديد من المواطنين على الشراء رغم ارتفاع أسعاره وهو سبب غير معروف وأساسا غير صحيح، لأنه خلال لحظة قد ينكسر سعر الأونصة وبالتالي ينخفض سعر مبيع غرام الذهب.

وعن أنوع الذهب المرغوبة بالشراء خاصة مع ارتفاع أسعاره أوضح جزماتي أن نسبة 65 بالمئة من عمليات الشراء تكون ليرات ذهبية وأونصات، وما تبقى تكون مشغولات وأغلبها عيار 21.

وأشار إلى أن الجمعية تفضل شراء المواطن للمشغولات والمصوغات كي يستفيد من اكتنازها بجانب ومن التزين بها من جانب آخر، كما أنه لا خطر أبدا على الاقتصاد المحلي من عمليات الشراء هذه لأن الصاغة أثناء التصنيع يقومون بشغله ليرات أو مصوغات من دون أن يفقد المعدن قيمته.

المصدر: الوطن