انتعاش سياحة العطلات في الصين إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا

أظهرت بيانات حكومية أن السياحة في الصين وخلال عطلة عيد العمال، عادت إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، حيث زاد عدد الرحلات الداخلية بمقدار الثلثين عن العام الماضي.

وقالت وزارة الثقافة والسياحة إن الصينيين المتعطشين للسفر قاموا بـ274 مليون رحلة محلية خلال فترة العطلة التي استمرت خمسة أيام والتي بدأت يوم السبت الماضي، بزيادة 70.8٪ عن العام السابق، و19٪ أكثر من عام 2019.

وبينت أنه خلال هذه الرحلات، أنفق السياح الصينيون 148 مليار يوان (21 مليار دولار)، بزيادة 128.9٪ عن العام السابق وعلى قدم المساواة مع 2019.

وأظهرت بيانات رسمية أن النشاط في القطاع غير الصناعي الصيني نما في أبريل، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في مارس.

وكتب بنك غولدمان ساكس في مذكرة: "بيانات سياحة العطلات القوية، جنبا إلى جنب مع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأكثر صلابة لشهر أبريل، يجب أن تؤدي إلى انتعاش في الاستهلاك والخدمات في الأشهر المقبلة، حتى لو تراجعت وتيرة نمو التصنيع"، مبينا أن "يضيف هذا الثقة إلى توقعاتنا الأعلى لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 (6.0٪)".

المصدر: "رويترز"