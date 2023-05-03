 
مباشر

برميل النفط الأمريكي عند أدنى مستوى في نحو شهر

مال وأعمال

برميل النفط الأمريكي عند أدنى مستوى في نحو شهر
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v8pi

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بأكثر من 3%، وتم تداول برميل النفط الأمريكي دون مستوى 70 دولارا وذلك للمرة الأولى في أكثر من شهر.

وبحلول الساعة 16:35 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.36% إلى 69.25 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 3.13% إلى 72.96 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ويأتي هبوط أسعار الذهب الأسود في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي ما سيؤثر على الطلب العالمي على الخام.

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا