برميل النفط الأمريكي عند أدنى مستوى في نحو شهر
Globallookpress
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انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بأكثر من 3%، وتم تداول برميل النفط الأمريكي دون مستوى 70 دولارا وذلك للمرة الأولى في أكثر من شهر.
وبحلول الساعة 16:35 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.36% إلى 69.25 دولار للبرميل.
فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 3.13% إلى 72.96 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
ويأتي هبوط أسعار الذهب الأسود في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي ما سيؤثر على الطلب العالمي على الخام.
المصدر: RT + بلومبرغ