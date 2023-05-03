بيانات عن التضخم في تركيا قبل الانتخابات الرئاسية

أفاد معهد الإحصاء التركي (تركستات)، اليوم الأربعاء، بأن التضخم السنوي في تركيا انخفض في أبريل الماضي إلى 43.68% من 50.50% سجلها المؤشر في مارس الماضي.

وقال معهد الإحصاء التركي في بيان: "في أبريل 2023، بلغ التضخم 2.39% على أساس شهري و 43.68% على أساس سنوي".

ويتوقع البنك المركزي التركي أن يصل التضخم في البلاد بحلول نهاية العام الجاري 2023 إلى 22.3%.

وتأتي البيانات الاقتصادية لشهر أبريل الماضي قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في تركيا.

المصدر: برايم