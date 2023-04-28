مصر.. بعد 15 عاما من المحاولات تنجح بتجربة زراعية فريدة

أعلن وكيل معهد المحاصيل واستصلاح الأراضي في مصر مجاهد عمار، أنه تم منذ يومين البدء في الحصاد الأول لمحصول القمح الذي تم زراعته بالتقاوي الجديدة.

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وأوضح أن هذه التقاوي الجديدة المستنبطة في محطة سخا بكفر الشيخ، نجحت بعد تجارب استمرت 15 عاما.

وأكد وكيل معهد المحاصيل، أن التقاوي التي تم زراعتها في محطة سخا وهي الزراعة التجريبة الأولى حققت نجاحا من حيث إنتاجية المحصول بنسبة 31% فالفدان ينتج بالتقاوي العادية حوالي 19 ألف أردب من القمح، ولكن التقاوي الجديدة أنتجت حوالي 25 ألف أردب للفدان.



وأضاف عمار، أنه من بين التقاوي الجديدة التي تم تجربتها وزراعتها وبدء حصادها مصر 4 وسخا 96، موضحا أن تقاوي سخا 96 هي تقاوي قمح، وتتميز في أنها مبكرة النضج وذات جودة ممتازة لإنتاج الخبز كما أنها تستهلك مياها أقل من التقاوي الأخرى بنسبة 25%.

وأوضح أن تقاوي مصر 4، هي تقاوي عالية الإنتاجية وجيدة ومن ضمن سلسة أصناف مصر 1و2 و3، مؤكدا أنه سيتم منح هذه التقاوي للشركات في الموسم المقبل، وتوزيعها على المزارعين في موسم 2025.

وأكد وكيل معهد المحاصيل بوزارة الزراعة، أنه من المتوقع بحلول عام 2025، سيكون إنتاج مصر من القمح 12 مليون طن وزراعة حوالي 4 ملايين فدان بالقمح

المصدر القاهرة 24