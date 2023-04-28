مصر تعلن تطورات أحدث صفقة من نوعها في التاريخ مع روسيا وهنغاريا

أعلنت وزارة النقل المصرية تطورات صفقة عربات السكك الحديدية الأكبر في التاريخ مع روسيا وهنغاريا، ممثلة في تحالف "ترانس ماش هولدينغ".

وقال بيان وزراة النقل المصرية إنه في إطار الاتفاق الذي تم إبرامه بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية و شركة "جانز مافاج" المجرية لتصنيع وتوريد باقي العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ1300 عرية سكة حديد جديد بالإضافة إلى قيام الشركة المجرية بتوريد عدد 50 عربة بوفية جديدة ستعمل على القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة ليصل إجمالى العربات إلى 1350عربة والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجري.

وأعلن وزير النقل المصري كامل الوزير وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 30 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسي المجري عدد 755 عربة (عدد 499 عربة تهوية ديناميكية + عدد 256 عربة درجة ثالثة مكيفة) على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقا للجدول الزمني المحدد.

جدير بالذكر أن صفقة 1350 عربة جديدة تتكون من عدد 850 عربة مكيفة ( 500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة)، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

المصدر: RT