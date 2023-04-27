هل هناك حاجة لتخفيضات إضافية من قبل "أوبك+"؟.. نوفاك يتحدث عن وضع سوق النفط

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن سوق النفط متوازنة في الوقت الراهن، ولا توجد حاجة لإجراء خفض إضافي في إنتاج النفط من قبل دول "أوبك+".

إنتاج الذهب الأسود في روسيا

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم بعد اجتماع لمجلس أمناء معهد موسكو للطاقة، أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي بأن روسيا ستخفض هذا العام إنتاج النفط والغاز المكثف بمقدار 20 مليون طن إلى 515 مليون طن.

وفي نهاية العام 2022، بلغ إنتاج النفط في روسيا 535 مليون طن، بزيادة 2% عن العام 2021، فيما نمت الصادرات بنسبة 7%.

وعن سبب انخفاض تكرير الذهب الأسود في روسيا، قال إن الانخفاض الحالي في تكرير النفط في روسيا يرجع إلى صيانة في المصافي، مؤكدا أنه تتم تلبية احتياجات السوق المحلية بالكامل.

نوفاك: سوق النفط متوازنة بعد تخفيضات "أوبك+"

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أنه لا يوجد سبب لإجراء خفض إضافي في إنتاج النفط في إطار "أوبك+" كذلك استبعد أن تواجه سوق النفط العالمية شحا في الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة لإجراء خفض إضافي في الإنتاج من قبل دول "أوبك+"، قال نائب رئيس الوزراء الروسي: "لا، لقد اتخذنا قرارا قبل شهر فقط وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مايو المقبل".

ولفت نائب رئيس الوزراء الروسي، إلى أن "أوبك+" يمكنها تعديل حجم تخفيضات إنتاج النفط إذا لزم الأمر.

ماذا حل بإمدادات الطاقة من روسيا إلى أوروبا بعد الحظر الأوروبي؟

أشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن روسيا ستعيد هذا العام توجيه 140 مليون طن من صادرات النفط والمنتجات النفطية من أوروبا إلى آسيا، وقال إن "الإمدادات في العام 2023 ستكون عند 80 - 90 مليون طن انخفاضا من 220 مليون طن في عام 2022".

وأضاف المسؤول الروسي أن روسيا أعادت بالفعل توجيه حوالي 40 مليون طن من صادرات النفط والمنتجات النفطية من أوروبا إلى آسيا.

المصدر: تاس