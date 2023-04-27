الصادرات الروسية إلى الهند تسجل رقما قياسيا

كشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الهندية، أن الصادرات الروسية إلى الهند في السنة المالية 2022-2023 غير المكتملة، سجلت رقما قياسيا وبلغت 41.6 مليار دولار.

ووفقا للأرقام الرسمية تبقى روسيا أكبر خامس شريك تجاري للهند. وتظهر نتائج 11 شهرا من السنة المالية، التي بدأت في أبريل 2022 وانتهت في مارس 2023، أن الهند استوردت منتجات من روسيا بأكثر من 41.6 مليار دولار ما يمثل 4.2 مرات أكثر من الرقم القياسي السابق المسجل في نهاية السنة المالية الماضية بأكملها.

في الوقت نفسه، بلغت قيمة المنتجات الهندية التي تم تصديرها إلى روسيا 2.8 مليار دولار فقط.

وقد أدى ذلك إلى عجز تجاري قياسي للهند مع روسيا بلغ 38.75 مليار دولار، كذلك سجل الميزان التجاري بين الهند والصين عجزا أكبر بلغ 77.1 مليار دولار.

وكان أكبر الشركاء التجاريين للهند في السنة المالية 2022-2023، الولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التجارة 118.2 مليار دولار، والصين (104.3 مليار دولار) ، والإمارات العربية المتحدة (77.6 مليار دولار)، والمملكة العربية السعودية (48.3 مليار دولار).

المصدر: نوفوستي