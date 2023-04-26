شركة ألمانية: لا توجد خطط لإعادة تأهيل "السيل الشمالي"

قالت شركة Wintershall Dea الألمانية، وهي من أكبر شركات النفط والغاز في أوروبا، إنه لا توجد لديها أي خطط لإصلاح وإعادة تشغيل خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي".

وشدد رئيس الشركة ماريو ميرين خلال مؤتمر صحفي، على أن شركته تركز جهودها على ضمان السلامة البيئية في المنطقة التي تعرضت لها هذه الخطوط للتفجير.

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وقال ميرين: "نود التوضيح، ليس لدى Wintershall Dea خطط لإعادة تأهيل السيل الشمالي. ما نريد القيام به هو إنقاذ خط الأنابيب والحفاظ على البيئة هناك".

ويشار إلى أن، Wintershall Dea هي أحد المساهمين في الشركة المشرفة على تشغيل خط "السيل الشمالي" (بحصة 15.5 ٪).

وكانت Wintershall Dea، قد قالت في تقريرها إنها شطبت بالكامل حصتها البالغة 15.5٪ في مشغل "السيل الشمالي"، بعد تضرر خط الأنابيب.

المصدر: تاس