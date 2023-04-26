 
مباشر

شركة ألمانية: لا توجد خطط لإعادة تأهيل "السيل الشمالي"

مال وأعمال

شركة ألمانية: لا توجد خطط لإعادة تأهيل
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v75z

قالت شركة Wintershall Dea الألمانية، وهي من أكبر شركات النفط والغاز في أوروبا، إنه لا توجد لديها أي خطط لإصلاح وإعادة تشغيل خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي".

وشدد رئيس الشركة ماريو ميرين خلال مؤتمر صحفي، على أن شركته تركز جهودها على ضمان السلامة البيئية في المنطقة التي تعرضت لها هذه الخطوط للتفجير.

إقرأ المزيد
السفير الروسي: الدنمارك ترفض التعاون مع روسيا في تحقيقات
السفير الروسي: الدنمارك ترفض التعاون مع روسيا في تحقيقات "السيل الشمالي"

وقال ميرين: "نود التوضيح، ليس لدى Wintershall Dea خطط لإعادة تأهيل السيل الشمالي. ما نريد القيام به هو إنقاذ خط الأنابيب والحفاظ على البيئة هناك".

ويشار إلى أن، Wintershall Dea هي أحد المساهمين في الشركة المشرفة على تشغيل خط "السيل الشمالي" (بحصة 15.5 ٪).

وكانت Wintershall Dea، قد قالت في تقريرها إنها شطبت بالكامل حصتها البالغة 15.5٪ في مشغل "السيل الشمالي"، بعد تضرر خط الأنابيب.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا