ارتفاع سهم "سبيربنك" بعد قرار "تاريخي" لمساهمي البنك

صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن مساهمي "سبيربنك"، الذي تمتلك الحكومة الروسية حصة فيه، وافقوا على توزيع أرباح أسهم بمبلغ 25 روبل للسهم الواحد.

وستخصص المؤسسة الائتمانية 565 مليار روبل (نحو 6.93 مليار دولار) لحاملي الأوراق المالية، ويعد هذا أعلى رقم في تاريخ البنك.

وكانت آخر مرة دفع فيها البنك توزيعات أرباح في العام 2021 عن العام 2020، وكان مقدار المدفوعات للمساهمين 422.4 مليار روبل أو 18.7 روبل لكل سهم.

من جهته أشار رئيس "سبيربنك" غيرمان غريف، في مؤتمر صحفي عقب نتائج الاجتماع العام السنوي للمساهمين، إلى أن حصة الأجانب غير المقيمين في "سبيربنك" قد انخفضت بشكل كبير.

وعقب الإعلان، صعد سهم بنك "سبيربنك" في بورصة موسكو بنسبة 0.62% إلى 237.24 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

(الدولار = 81.50 روبل)

المصدر: RT + كوميرسانت