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ثلاثة أرباع الأمريكيين يخشون تسريحهم من وظائفهم

مال وأعمال

ثلاثة أرباع الأمريكيين يخشون تسريحهم من وظائفهم
Globallookpress
محتج على البطالة في ديترويت - الولايات المتحدة الأمريكية
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كشفت مجموعة Morning Consult الاستشارية أن 75% من الأمريكيين يخشون تسريحهم من وظائفهم في ظل ارتفاع التضخم والأنباء السلبية عن الاقتصاد الأمريكي.

وأشار الخبراء إلى أن "الموظفين حاليا في مواجهة نسبة مرتفعة للتضخم مع موجة من الأخبار السلبية عن حالة الاقتصاد حيث يكافح أرباب العمل من أجل تحقيق التوازن بين العمل في المكتب والعمل عن بعد".

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واعتبر أكثر من ربع المستطلعين أن وظائف جديدة ستظهر في البلاد خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما توقع 3 من كل 10 فقدان وظائفهم خلال هذه المدة.

المصدر: نوفوستي

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