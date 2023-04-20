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"غازبروم" الروسية: نمتلك احتياطيات من الغاز لمدة 100 عام

مال وأعمال

Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية فيكتور زوبكوف، أن الشركة تمتلك احتياطيات غاز لمدة 100 عام، وفي نهاية 2022 بلغ احتياطي الغاز القابل للاستخراج للشركة 35 تريليون متر مكعب.

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وقال المسؤول اليوم الخميس خلال مشاركته في منتدى غاز منعقد بالعاصمة موسكو: "في نهاية العام الماضي، بلغت الاحتياطيات القابلة للاستخراج لشركة "غازبروم" 35 تريليون متر مكعب من الغاز. واليوم احتياطي الغاز مكفي لمدة 100 عام".

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، أن الشركة تتصدر جميع شركات العالم باحتياطيات الوقود الأزرق.

وفي وقت سابق، ذكرت شركة "غازبروم" أنها زادت احتياطيات الغاز بسبب الاستكشاف الجيولوجي بواقع 529.2 مليار متر مكعب في العام 2022، وبذلك فإن "غازبروم" لمدة 18 عاما على التوالي تضمن نمو احتياطيات الغاز بوتيرة تفوق أحجام الإنتاج.

المصدر: تاس

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