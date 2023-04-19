رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي: توجّه تونس نحو "بريكس" ليس بالأمر الهين

أفاد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، بأن توجّه تونس نحو مجموعة "بريكس" ليس بالأمر الهين ويتطلب عملا مضنيا.

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وأضاف في مقابلة مع إذاعة "موزاييك" يوم الأربعاء، "نعم للاتجاه إلى الأسواق الصينية والإفريقية لكن لا يمكن أن ننسى أهم سوق لتونس وهي السوق الأوروبية".

وأوضح أنيس الجزيري أن 75 بالمائة من المبادلات التجارية هي مع الطرف الأوروبي.

وأكد في السياق أن توسيع الصادرات وتوجيهها نحو الصين وإفريقيا لا يعني التخلي عن أوروبا.

وكان المتحدث باسم مسار "25 يوليو" في تونس، محمود بن مبروك، قد صرح بأن تونس لن تواصل مساعي الحصول على قرض صندوق النقد الدولي وستنضم وتتجه إلى مجموعة "بريكس" للحصول على التمويل اللازم.

المصدر: "موزاييك"