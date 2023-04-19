صحيفة: خبراء سعوديون متفاجئون من سعر الصرف الراهن للروبل الروسي

اعتبر خبراء ماليون في السعودية أن العملة الروسية الروبل "مقومة بأقل من قيمتها"، وقال الخبير الاقتصادي فتاح مصطفى إن سعر الصرف الحقيقي يجب أن يكون بين 25 و35 روبلا للدولار الواحد.

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وقال مصطفى لصحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" اليوم الأربعاء: "برأيي أن سعر صرف الروبل تخميني بصراحة في الوقت الحالي. العملة الروسية هي واحدة من أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها في العالم. بقدر ما أستطيع أن أرى بيانات الواردات والصادرات في روسيا فإن سعر الدولار مبالغ فيه بشكل كبير. ثقة المواطنين في أموالهم مهمة".

فيما أشار رجل الأعمال السعودي محمد جمال مبارك، إلى أن روسيا بصفتها دولة عالمية كبرى لا تستطيع ربط الروبل بالدولار، لكن الوضع مع سعر الصرف الحقيقي للروبل تفاجئ وتصدم، ولفت إلى أن "المواطنين الروس يجب أن يثقوا في مستقبل عملتهم لأن ذلك سيكون مفيدا للبلد".

في العام 2022، خلص خبراء مجلة "الإيكونوميست" البريطانية إلى أن العملة الروسية "الروبل" تعد أكثر عملة في العالم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وجاء ذلك بناء على بيانات مؤشر بيغ ماك الجديدة. ويستخدم هذا المؤشر لتحديد تعادل القوة الشرائية في مختلف البلدان بناء على تكلفة "برغر" واحد.

المصدر: RT + "أرغومينتي إي فاكتي"