مصر.. أسعار جديدة لأشهر أنواع الشاي

أعلن رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية حازم المنوفي، "ارتفاع سعر عبوات شاي العروسة أشهر الأنواع الشعبية في مصر.

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وأضاف لـ القاهرة 24، أن "سعر عبوة شاي العروسة وزن 40 غراما، ارتفعت بنحو 1 جنيه واحد في المحال التجارية بالأسواق المصرية، لتسجل 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات".

وتابع المنوفي، أن "سعر عبوة شاي العروسة وزن 250 غراما، ارتفع بنحو 5 جنيهات في المحال التجارية بالأسواق المصرية، لتسجل 45 جنيها بدلا من 40 جنيها، موضحا أن الشركة طبقت الزيادة الجديدة بجميع الأسواق".

سجلت أسعار الدقيق والفول البلدي، تراجعا في المحال التجارية بالأسواق المصرية، مع ارتفاع المعروض من تلك المنتجات في مصر قبل أيام قليلة من حلول عيد الفطر المبارك.

ووفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية، سجل سعر الفول البلدي المعبأ تراجعا بنحو 1 جنيه ما يعادل نسبة 2.5%، ليسجل الكيلو في المحال التجارية بالأسواق المصرية 36.17 جنيه، كما بلغ سعر سعر كيلو المكرونة المعبأ بين 21.51 جنيه وحتى 22.8 جنيه في المحلات التجارية.

كما انخفض سعر الدقيق في المحلات، بحوالي جنيه واحد ما يعادل نسبة 4.5%، ليتراجع سعر الكيلو إلى مستوى 20.51 جنيه، مع ارتفاع طفيف في سعر الزيوت.

المصدر: القاهرة 24