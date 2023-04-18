التضخم يحرم شريحة من البريطانيين من جبنتهم المفضلة

ارتفعت تكلفة المواد الغذائية البريطانية مثل الجبن والخبز الأبيض والشوفان، وارتفع سعر جبنة الشيدر، المفضلة لدى البريطاني بنسبة 80 في المائة في عام واحد.

وواصل التضخم الإجمالي للطعام والشراب في محلات السوبر ماركت ارتفاعه في مارس إلى 17.2%، مرتفعا من 16.5% في الشهر السابق. وارتفع سعر جبن الشيدر، الذي يمثل نصف مبيعات الجبنة في المملكة المتحدة، بمتوسط ​​28.3%.

وقامت مجموعة المستهلكين بتحليل التضخم على أكثر من 26000 من منتجات الطعام والشراب في ثمانية مناجر كبرى في البلاد، كما اختارت سلة من الأطعمة الأساسية بما في ذلك جبن الشيدر والخبز الأبيض المقطّع ونقانق لحم الخنزير والبطاطا البيضاء والشوفان للعثور على أي من هذه المنتجات اليومية يحتوي على شهدت أكبر ارتفاع في الأسعار.

وارتفعت تكلفة عصيدة الشوفان بمتوسط ​​35.5% في جميع محلات السوبر ماركت الثمانية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان متوسط ​​التضخم في سعر البطاطا حوالي 14%، وزاد سعر نقانق لحم الخنزير بمتوسط ​​26.8% عبر محلات السوبر ماركت.

المصدر: "الإندبندنت"